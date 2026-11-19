La crisis de seguridad en Haití no solo ha dejado a comunidades enteras bajo el control de criminales, también ha aumentado la vulnerabilidad de mujeres y niñas frente a la violencia sexual, así lo expuso el jefe de la fuerza de supresión de pandillas ante el consejo permanente de la OEA, solo en el primer semestre de 2026 se registraron 5,500 incidentes de violencia basada en género, aproximadamente el 70% involucró violaciones.

Machado también advirtió que civiles están particularmente expuestas a estos abusos, en un país que actualmente registra alrededor de 1.5 millones de personas desplazadas.

Esta violencia sexual desmedida no solo pone en riesgo a las víctimas, sino que genera miedo en comunidades enteras y agrava el desplazamiento, por lo que insistió en que la respuesta no debe limitarse a la seguridad pública.