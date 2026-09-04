Violencia contra las mujeres durante el 2026

17 mujeres fueron asesinadas en 8 meses, es decir que, en promedio, se reportaron dos feminicidios cada mes, según las estadísticas del observatorio de Ormusa, donde detallan que el 59%, fueron cometidos por la pareja o expareja de la víctima, señalando que el machismo y la misoginia, forman parte de las principales causas de la violencia feminicida.

Algo con lo que coincide la representante de Cemujer, Ima Guirola.

Prestar atención a las diferentes alertas es fundamental, ya que hay ciertas conductas que posteriormente van escalando hasta llegar a la violencia.

Jóvenes y adultas están expuestas a los diferentes tipos de violencia contra la mujer, especialistas mencionan parte de los grupos más vulnerables.

En los últimos 5 meses, Cemujer ha atendido a 40 mujeres, víctimas de diferentes tipos de violencia, por lo que les han brindado una atención completa, pese a que muchas veces los recursos son limitados.

Santa Ana y San Salvador concentraron el 65% de los feminicidios registrados entre enero y agosto de este 2026.