Violencia contra la niñez con discapacidad

La niñez y la adolescencia con discapacidad continúan enfrentando múltiples formas de abuso, violencia y discriminación. De acuerdo con representantes del movimiento de personas con discapacidad, la mayoría de estas vulneraciones de derechos ocurren dentro del entorno familiar y, en muchos casos, son cometidas por quienes tienen a su cargo su cuidado y protección.

Sin embargo, estos no son visibilizados y según el movimiento continúa existiendo negligencia en la atención, otro de las vulneraciones que está sufriendo este sector, es el acceso a la educación.

A fin de garantizar la protección, participación y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, el movimiento continúa promoviendo la campaña 9 de agosto, para visibilizar los abusos contra menores con discapacidad, además de incentivar a denunciar casos de abuso sexual.