En total, el año pasado se registraron al menos 3,386 víctimas de feminicidio o muerte violenta por razón de género en 27 países en Latinoamérica y al menos 5,327 mujeres víctimas de asesinatos frustrados o tentativas de feminicidio en 10 países de la región.

El estudio también refleja que entre el 11,9% y el 33,3% de las víctimas de femicidio había presentado una denuncia anterior, y en los seis países que aportaron datos sobre esta cuestión, el 15% de las mujeres asesinadas contaban con medidas de protección vigentes.