Villa Navideña: así avanza la instalación de los atractivos en San Salvador

El ambiente navideño comienza a tomar forma en el Centro Histórico de San Salvador con la instalación de los atractivos que formarán parte de la Villa Navideña 2026.

Entre las atracciones previstas se encuentran la casa de Santa Claus, la casa del Grinch, la fábrica de galletas, la estación del tren y el tradicional árbol navideño gigante.

También se instalará una tarima principal donde el Ministerio de Cultura realizará espectáculos y presentaciones de grupos en vivo.

La inauguración oficial está prevista para los días 5 y 6 de diciembre, mientras continúan los trabajos de instalación.