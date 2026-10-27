Vientos nortes con ráfagas de hasta 45 km/h azotan el país durante toda la noche

Los vientos nortes débiles continuarán durante lo que resta de la noche con velocidades de 15 a 25 km/h.

Las ráfagas podrían alcanzar hasta 45 km/h, mientras las temperaturas seguirán disminuidas hasta el miércoles 27 de octubre.

El Ministerio de Medio Ambiente informó que las condiciones de viento se mantendrán con intensidad débil durante las horas nocturnas.

La disminución de las temperaturas se prolongará hasta el miércoles 27 de octubre, según el reporte oficial.

La población debe tomar precauciones ante las ráfagas que podrían llegar a 45 kilómetros por hora.