Vicepresidente Félix Ulloa participó en Cumbre Iberoamericana

El vicepresidente de El Salvador defendió ante la comunidad internacional la presencia militar salvadoreña en Haití.

La Cumbre Iberoamericana en Madrid, España, sirvió de escaparate para el gobierno salvadoreño y la operación militar en Haití, el encargado de defender la postura fue el vicepresidente Félix Ulloa, reiteró que trabajan de la mano con el gobierno haitiano y dijo que los más de 2,000 militares en el país caribeño no son una fuerza de ocupación.

Ulloa, reveló que las operaciones en el terreno siguen combatiendo a las pandillas haitianas, helicópteros y vehículos blindados son parte de los operativos.

Ulloa frente a presidentes y otros dignatarios llamó a la solidaridad y se refirió a una deuda de la región con Haití.