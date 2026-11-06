Vicepresidente Félix Ulloa participó en Cumbre Iberoamericana

La Cumbre Iberoamericana en Madrid, España, sirvió de escaparate para el gobierno salvadoreño y la operación militar en Haití, el encargado de defender la postura fue el vicepresidente Félix Ulloa, reiteró que trabajan de la mano con el gobierno haitiano y dijo que los más de 2,000 militares en el país caribeño no son una fuerza de ocupación.

Ulloa, reveló que las operaciones en el terreno siguen combatiendo a las pandillas haitianas, helicópteros y vehículos blindados son parte de los operativos.

Ulloa frente a presidentes y otros dignatarios llamó a la solidaridad y se refirió a una deuda de la región con Haití.