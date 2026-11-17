A casi un mes de la desaparición de cuatro militares salvadoreños en Haití, el gobierno reveló que existiría una petición del gobierno haitiano para firmar un documento que facilitaría la aplicación de medidas de seguridad, pero todo ocurriría después de la retirada de militares.

Ulloa recalcó sin revelar cifras que la operación en suelo haitiano sale del bolsillo de los salvadoreños, y defendió los resultados.

El vicepresidente criticó a organizaciones que cuestionan el despliegue militar al que Ulloa calificó de altruista.

Ulloa además sentenció que no se revelará el convenio con el gobierno caribeño que permiten las operaciones militares.