Veterinario explica terapias de rehabilitación para perros con lesiones de espalda y cadera

Un bulldog francés de dos años llamado Teo llegó a consulta veterinaria tras caerse de las escaleras y presentar un problema en la espalda.

El médico veterinario Rene Guerra evaluó al paciente y explicó las terapias de rehabilitación disponibles para este tipo de lesiones.

El especialista señaló que los bulldogs franceses pueden tener lesiones más frecuentes por genética y deformidades en cadera y espalda.

Durante la evaluación, el perro se sentó como reacción a un estímulo, lo que indicó dolor en esa zona.

El láser sirve para analgesia y como antiinflamatorio, y la terapia puede durar de cinco a quince minutos según la lesión.