A las cinco de la mañana, diversos comercios de uno de los centros comerciales más grandes de San Salvador, ya habían abierto sus puertas al público, algunos compradores madrugaron para ser de los primeros en recorrer las tiendas y aprovechar los descuentos anunciados por el Black Friday.

De acuerdo con la encuesta de la Defensoría del Consumidor, el 78% de las personas tenían la intención de comprar algún producto durante este periodo de rebajas y entre las categorías que consume la población durante el viernes negro, la tecnología y los artículos electrónicos encabezan las preferencias de compra, con un 52%. Les siguen las prendas de vestir, con un 37%, el calzado con un 32% y los accesorios personales con un 27%.

Ante este panorama, la Defensoría del Consumidor realizó un operativo a nivel nacional para verificar que las promociones fueran reales y evitar irregularidades y los comercios que presenten promociones engañosas pueden enfrentar sanciones de hasta 200 salarios mínimos.

Para evitar descuentos simulados mediante precios base alterados, la institución mantiene a disposición el portal compara, una plataforma que permite revisar el historial de precios desde julio hasta noviembre en más de 1,600 categorías.

La institución señala que, durante los últimos tres años, se han impuesto más de 190 sanciones con un monto que supera los $880,000 dólares en multas.