Los santas bailadores anuncian la llegada de la navidad al mercado Hula Hula, donde los árboles navideños son los protagonistas. Hay diseños nevados, con luces, bellotas y diferentes estilos para decorar el hogar.

Los precios rondan entre los 16 dólares hasta los 285 dólares.

También se ofrecen luces, mallas y arbustos para complementar la decoración y darle un toque especial a cada espacio.

Los compradores destacan la variedad de artículos y los precios accesibles que encuentran en este mercado.

Durante la temporada navideña, los comerciantes han ampliado sus horarios de atención, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, para facilitar las compras.