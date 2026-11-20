El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, se reunió en Caracas con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, donde suscribió un acuerdo de cooperación entre ambos países.

El documento contempla entrenamiento militar, intercambio de inteligencia y operaciones conjuntas contra el narcotráfico, en lo que fue presentado como una nueva etapa de coordinación en materia de seguridad.

Durante su visita, Hegseth también destacó un acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela. El funcionario contrastó esta nueva relación energética con los anteriores envíos de petróleo venezolano a Cuba y China.

Asimismo, se refirió a la captura de Nicolás Maduro, ocurrida el pasado 3 de enero, y recordó las declaraciones que el exmandatario había realizado un año antes contra Washington.