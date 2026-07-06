Venezuela retoma clases y trabajo en 18 estados tras terremotos

Venezuela comenzó este lunes el retorno progresivo a la normalidad tras los terremotos del 24 de junio, con la reanudación de clases en 18 estados del país y el regreso al trabajo en varias regiones, mientras continúan las labores de rescate y remoción de escombros en las zonas más afectadas.

El balance oficial reporta 3,342 fallecidos, 16,740 heridos y 17,345 personas que perdieron sus viviendas, por lo que se han habilitado 79 campamentos temporales para los damnificados.

En La Guaira, epicentro del desastre, aún se registran trabajos intensivos de limpieza y recuperación de cuerpos, mientras Caracas avanza con la rehabilitación de algunos edificios y el retorno a la actividad cotidiana.