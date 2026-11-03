Venezuela recibe ayuda de China para reconstruir zonas afectadas por sismos

Venezuela recibió un cargamento de más de 5.000 toneladas de ayuda humanitaria enviada por China para apoyar las labores de reconstrucción tras los sismos del pasado 24 de junio.

El envío llegó al puerto de Puerto Cabello, en el estado Carabobo, e incluye maquinaria pesada, equipos y viviendas prefabricadas destinadas a atender la emergencia.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció la cooperación y destacó la llegada de 87 maquinarias para el retiro de escombros, además de plantas de energía, grúas y 1.800 viviendas prefabricadas.