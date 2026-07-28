Venezuela: inspección estructural en Chacao tras sismos evalúa seguridad de edificios dañados

Un grupo de expertos, ingenieros y arquitectos recorre el municipio de Chacao para evaluar la seguridad estructural de los edificios afectados por los sismos del 24 de junio, que dejaron graves consecuencias en Venezuela.

El municipio, uno de los más golpeados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, registró el colapso de al menos tres edificaciones residenciales y una comercial.

La inspección, que se realiza entre grietas y columnas rotas, busca determinar si las viviendas son seguras o requieren ser demolidas. Los expertos identifican los elementos que fallaron para repararlos, con el objetivo de garantizar que los vecinos puedan habitar en condiciones de seguridad superiores.