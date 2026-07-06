Venezuela entierra 150 cuerpos sin identificar tras terremotos que dejan 3,342 muertos

Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela el 24 de junio han dejado un saldo oficial de al menos 3,342 fallecidos y 16,740 heridos, una tragedia que ha desbordado la capacidad de las morgues y hospitales, obligando a las autoridades a habilitar un depósito improvisado en los silos del puerto de La Guaira para almacenar los cuerpos.

Más de 150 cadáveres sin identificar fueron enterrados en fosas individuales en el cementerio de La Esperanza, en Catia la Mar, donde cada cuerpo fue numerado por parcela y codificado por el SENAMECF para que los familiares puedan identificarlos posteriormente mediante fotografías y retratos, según explicaron las autoridades.

En medio de la devastación que provocó el derrumbe de varios edificios en Caracas y la destrucción del estado costero de La Guaira, los pobladores continúan trabajando con retroexcavadoras y herramientas manuales para recuperar los cuerpos sepultados bajo los escombros, mientras el duelo nacional se vivió el domingo 5 de julio con la bandera a media asta y la presidenta Delcy Rodríguez descartó un estallido social frente a los reclamos de los afectados.