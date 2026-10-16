Vendedores de la calle Arce serán reubicados en aproximadamente tres meses

Los vendedores de la calle Arce, en el centro de San Salvador, continuarán comercializando sus productos al menos hasta diciembre de 2026, mientras avanza el plan de revitalización de esta zona capitalina. La reubicación de los comerciantes está prevista para dentro de aproximadamente tres meses.

El alcalde Mario Durán habría señalado que los vendedores serán trasladados al nuevo mercado de La Escalón, cuya construcción está casi lista.

La medida busca liberar los espacios ocupados por los comerciantes, dedicados principalmente a la venta de ropa interior y a diversos servicios de reparación.