Vence el plazo para negociar la paz con Irán

Este lunes expiró el plazo de 60 días acordado en el memorando de entendimiento firmado entre Teherán y Washington el 17 de junio sin que se haya conseguido ninguno de sus objetivos y con las dos partes enrocadas en sus posiciones.

La expiración del acuerdo es sobre todo simbólica dado que tanto la república islámica como Estados Unidos lo dieron por nulo hace semanas, se han vuelto a producir choques militares desde su firma y el estratégico estrecho de Ormuz continúa bloqueado, lo que mantiene alto el precio del petróleo.

Teherán insiste en que no reabrirá la importante vía marítima hasta que los estadounidenses cumplan con los compromisos adquiridos en el memorando.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oscila entre las amenazas militares y las presiones económicas.