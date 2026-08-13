Vehículos de carga deberán pasar revisión técnica anual para obtener tarjeta de circulación

Los vehículos de carga en El Salvador deberán cumplir con nuevos controles mecánicos para poder circular, según una disposición que ya se aplica de forma escalonada y que exige que los cabezales pasen por una revisión técnica cada año, mientras que los remolques deberán hacerlo cada dos años, sin lo cual no se podrá obtener la tarjeta de circulación.

La medida, que contempla la verificación de las condiciones físicas y mecánicas de los automotores, deberá realizarse en talleres autorizados por el Viceministerio de Transporte, aunque el representante de una asociación de transporte de carga señaló que aún no han recibido detalles sobre los talleres adjudicados para estas revisiones.

La disposición ya entró en vigencia en la primera de las dos fases previstas, que contempla únicamente a los vehículos con año de fabricación igual o anterior a 1999, mientras que la segunda fase incluirá los automotores fabricados a partir del año 2000.