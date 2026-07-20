Vehículo vuelca en bulevar Constitución y deja tres personas lesionadas

Un aparatoso accidente de tránsito en el túnel del bulevar Constitución, bajo el paso a desnivel que conecta con la Alameda Juan Pablo II, dejó un saldo de tres personas lesionadas cuando el vehículo en el que viajaban volcó tras impactar contra la valla separadora.

Socorristas de Comandos de Salvamento acudieron al lugar para brindar asistencia prehospitalaria a los afectados, quienes presentaban múltiples lesiones, y posteriormente los trasladaron a un centro asistencial para su atención especializada.

Agentes de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil realizaron la inspección correspondiente para determinar las causas del percance, aunque versiones preliminares de los ocupantes señalan que el conductor habría perdido el control del vehículo debido a un desperfecto mecánico.