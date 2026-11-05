Vecinos de Soyapango denuncian que zonas desalojadas se usan como parqueadero

Habitantes de Soyapango, en San Salvador Este, denunciaron que las zonas que fueron intervenidas y desalojadas por la municipalidad ahora están siendo utilizadas como parqueadero por los conductores, lo que genera tráfico vehicular en el sector.

Los vecinos señalaron que la medida no ha resuelto el problema y que, aunque se colocaron conos para prohibir el estacionamiento, los conductores no respetan la señalización, por lo que piden a la comuna estar más pendientes, sobre todo en las horas pico.

A esta problemática se suma el tema de la recolección de basura, ya que los residentes afirman que las calles se ven descuidadas y que la acumulación de desechos podría provocar enfermedades, por lo que exigen un mejor aseo para la zona.