Vecinos de colonia Domínguez piden intervención urgente ante viviendas en riesgo de colapsar

Las viviendas de la colonia Domínguez de Mejicanos se encuentran en riesgo de colapsar debido a las lluvias que han minado el terreno.

Los vecinos piden a las autoridades una intervención oportuna para evitar una tragedia.

Un residente del sector advirtió que no se sabe a qué hora puede ocurrir una desgracia por las condiciones del suelo. El vecino señaló que los gobiernos municipal y central deberían atender el peligro y buscar protección civil.

Aseguró que la situación es evidente y que las casas podrían ceder primero ante un terremoto o un sismo de gran magnitud.