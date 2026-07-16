Vecinos buscan ayuda para anciano en Lourdes

En una ramada improvisada de cartón y lámina sobrevive don Edgardo Luna, un adulto mayor que desde hace meses encuentra refugio del sol y la lluvia en Campos Verdes 2, en Lourdes, Colón. Vecinos aseguran que el anciano no tiene familia y, ante su delicado estado de salud, decidieron buscar ayuda.

Relatan que recientemente sufrió una caída, lo que le dificulta levantarse y movilizarse por sus propios medios, agravando su condición y dejándolo en mayor vulnerabilidad.

En El Salvador, más de 800,000 personas son adultos mayores, lo que representa el 14% de la población, según la encuesta de hogares y propósitos múltiples. El caso de don Edgardo refleja la importancia de fortalecer el apoyo y la atención para quienes enfrentan situaciones de salud y vulnerabilidad.