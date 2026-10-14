Vaticano informa sobre la evolución del papa León XIV tras su intervención

El papa León XIV pasó una noche tranquila en el Hospital Gemelli de Roma, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el martes 13 de octubre, según informó el Vaticano.

La oficina de prensa de la Santa Sede comunicó la noticia la mañana de este miércoles 14 de octubre, aunque no ofreció mayores detalles sobre la evolución médica del pontífice.

Asimismo, el Vaticano anunció que brindará nueva información sobre el estado de salud del papa a lo largo del día, mientras continúan las oraciones por su pronta recuperación.