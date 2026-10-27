Vaticano confirma gira del Papa León XIV por Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre

El Vaticano confirmó que el Papa León mantendrá su primera gira por América Latina, programada del 6 al 17 de noviembre, tras someterse a una cirugía por cáncer de pulmón.

La Santa Sede informó que los resultados de los últimos exámenes médicos respaldan la decisión de mantener el recorrido por Uruguay, Argentina y Perú.

El personal médico del pontífice, Luigi Carbone, aseguró que la recuperación después de la intervención continúa de manera satisfactoria.

Los especialistas determinaron que el Papa no necesitará tratamientos adicionales tras confirmar que el tumor estaba localizado.

El pontífice fue intervenido el pasado 13 de octubre en el policlínico Gemelli de Roma, dos días después de anunciar que le detectaron un nódulo en el pulmón derecho. T

ras la operación se diagnosticó un adenocarcinoma que obligó a retirar completamente el lóbulo inferior de ese pulmón.