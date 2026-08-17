Varios motociclistas lesionados en diferentes accidentes de tránsito

Un joven resultó lesionado tras impactar la motocicleta que conducía contra un vehículo particular, en el bulevar de Los Héroes y calle Los Andes, frente a los centros comerciales, según las versiones recabadas en el lugar, el vehículo particular se encontraba detenido ante la luz roja del semáforo cuando, la motocicleta impactó repentinamente contra la parte trasera del automóvil, Comandos de Salvamento atendió al motociclista en el lugar y lo trasladó a un centro hospitalario.

Tres personas resultaron lesionadas tras la colisión entre dos motocicletas, registrada en el kilómetro 23/2 de la carretera Troncal del Norte, a la altura del sector de Las Brisas, en Guazapa, de acuerdo con testigos, uno de los motociclistas intentó incorporarse a la carretera y no se percató de que otra motocicleta circulaba por la vía, produciéndose la colisión, Comandos de Salvamento brindó asistencia prehospitalaria a uno de los conductores y lo trasladó a un centro médico.

Un motociclista resultó lesionado tras impactar contra la parte trasera de un vehículo tipo sedán que se encontraba a la orilla de la carretera Litoral, frente a la granja penitenciaria en Zacatecoluca, Comandos de Salvamento atendió al lesionado, lo estabilizó en el lugar y posteriormente lo trasladó al hospital nacional Santa Teresa de Zacatecoluca para recibir atención médica.

En lo que va del año, 907 personas han fallecido en accidentes de tránsito en El Salvador, de las cuales 417 eran motociclistas.