Varios lesionados en racha de accidentes de tránsito

Una serie de accidentes de tránsito registrados entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes dejó al menos tres personas lesionadas y dos mujeres con crisis nerviosa en distintos puntos del país, informaron cuerpos de socorro.

Entre los percances reportados, un motociclista resultó gravemente lesionado tras chocar contra un sedán en la carretera del Litoral, a la altura del cantón La Lucha. La víctima fue trasladada al hospital nacional Santa Teresa para su evaluación médica.

Otros accidentes dejaron lesionados a un ciclista en la carretera hacia Santa Ana y a un motociclista en la calle Puerto Parada, en Usulután Este. Ambos fueron llevados a centros asistenciales.

En Ilopango, San Salvador Este, un vehículo volcó en la calle hacia Unicentro AltaVista, dejando a dos mujeres con crisis nerviosa y lesiones leves. Ambas fueron atendidas en el lugar. Otro vuelco registrado en la colonia 15 de septiembre, en San Miguel Centro, solo dejó daños materiales.

Según el observatorio nacional de seguridad vial, entre el 1 de enero y el 10 de octubre se contabilizaron 17,296 accidentes de tránsito, que dejaron 12,324 personas lesionadas.