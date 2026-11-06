Varios lesionados en percances viales

Un múltiple accidente se registró en el sector de plaza Los Cocos, en San Luis Talpa, La Paz Oeste. En el percance estuvieron involucrados un vehículo tipo sedán y una coaster.

Socorristas de Comandos de Salvamento, seccional Los Nonualcos, atendieron a tres personas lesionadas, entre ellos una mujer que presento problemas en el cuello y fue estabilizada antes de ser trasladada a un centro hospitalario, además, dos hombres con diferentes golpes, uno de ellos también trasladado a un hospital y el otro atendido en el lugar.

Otro accidente ocurrió sobre el bulevar del Ejército, frente a plaza Mundo, en Soyapango, dos motociclistas resultaron lesionados y fueron atendidos por Cruz Verde salvadoreña, seccional Santa Anita, uno de ellos presento traumas leves y una crisis nerviosa, mientras que el segundo sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado al hospital nacional de Soyapango.

En otro hecho, un motociclista y su acompañante resultaron lesionados en la carretera que de San Pablo Tacachico conduce hacia San Isidro Lempa.

De acuerdo con la información ambos cayeron de la motocicleta luego de que el conductor intentara esquivar la rama de un árbol que había caído sobre la vía, lo que provocó que perdiera el control, socorristas les brindaron atención prehospitalaria.