Varios lesionados en diferentes accidentes de tránsito

Varios accidentes de tránsito se registraron en las últimas horas en diferentes puntos del país, dejando a múltiples personas lesionadas.

En el departamento de La Paz, Comandos de Salvamento seccional los Nonualcos atendieron a una motociclista que resultó con una fractura en su miembro inferior derecho. Tras recibir inmovilización y primeros auxilios, fue estabilizada.

Mientras tanto, en Cabañas se reportaron dos percances más. Sobre la calle al cantón Los Llanitos, en Sensuntepeque, dos motociclistas colisionaron de frente. Socorristas de Cruz Verde asistieron y trasladaron a ambos conductores a un centro hospitalario.

En otro hecho similar, en Ilobasco, sobre la carretera a Tejutepeque, Cruz Verde brindó atención a otro motociclista politraumatizado, quien también fue trasladado a un centro hospitalario de la zona.