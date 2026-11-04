Varios lesionados en accidentes de tránsito de las últimas horas

Sobre la calle que conduce hacia playa La Zunganera, se registró un accidente de tránsito que dejó dos hombres lesionados, uno de ellos fue atendido en el lugar, sin necesidad de ser traslado a un centro médico.

El segundo, de 46 años, presentaba múltiples lesiones y sospecha de trauma cervical. Tras ser estabilizado, fue trasladado al hospital nacional Santa Teresa.

Mientras que en el kilómetro 52 de la carretera Troncal del Norte, en el sector de El Coyolito, Chalatenango, un motociclista resultó lesionado.

Elementos de Cruz Verde Aguilares le brindaron atención prehospitalaria, lo estabilizaron y lo trasladaron a un centro asistencial.

En otro hecho similar, en la carretera a Candelaria de La Frontera, en el sector del cantón El Ranchador, Santa Ana Centro, una mujer fue atropellada.

Socorristas de Cruz Verde Santa Ana la atendieron por varias lesiones y, tras estabilizarla la trasladaron a un hospital.

Además, en la séptima avenida y avenida Roosevelt de San Miguel, se registró un aparatoso accidente de tránsito en el que se vieron involucrados dos vehículos y una motocicleta, equipos de Cruz Roja atendieron al conductor de la motocicleta quien resulto con múltiples lesiones.