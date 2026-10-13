Varios lesionados en accidentes de tránsito

Un autobús del transporte público impactó contra una motocicleta sobre el bulevar Venezuela, el accidente quedó registrado por una cámara del sistema de videovigilancia de la alcaldía de San Salvador Centro, el motociclista resultó lesionado.

En otro hecho similar, dos personas que viajaban en una motocicleta resultaron con lesiones de gravedad al chocar contra la parte trasera de un autobús interdepartamental, a la altura del Instituto Técnico Industrial, ambas quedaron prácticamente debajo de la unidad y fueron trasladadas a un hospital.

Mientras que tres personas resultaron lesionadas tras la colisión entre dos motocicletas en el kilómetro 12 de la autopista a Comalapa, en el sentido el aeropuerto internacional, los involucrados cayeron sobre la carretera y fueron auxiliados por socorristas de cruz verde, quienes los llevaron a un centro hospitalario.

Además, un vehículo se salió de la vía y volcó en el sector de los arcos, sobre la autopista hacia Zacatecoluca, Comandos de Salvamento, seccional Nonualcos, atendieron al conductor, quien presentaba crisis nerviosa y lesiones s leves. Tras ser evaluado y estabilizado en el lugar, no requirió traslado hospitalario.