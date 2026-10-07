Varios lesionados en accidentes de tránsito

Una cámara instalada en un vehículo captó el momento en que un pick-up impactó a un peatón sobre la 29 avenida sur, contiguo a una gasolinera, el conductor realizaba un giro permitido con la luz del semáforo en verde, pero no advirtió la presencia del peatón que cruzaba por la zona destinada para el paso, en este sector no hay pasarelas.

Mientras que una cámara del sistema de videovigilancia Sívar Seguro captó un accidente entre un motociclista y un automóvil sobre el Paseo General Escalón y la avenida Masferrer Norte, equipos de rescate le brindaron atención medica al motociclista.

En la carretera al volcán, a la altura de la entrada a la residencial Asturias, en Santa Tecla Norte, una camioneta que ingresaba al residencial impactó contra un motociclista que circulaba hacia el volcán, el motociclista fue trasladado a un centro hospitalario.

Y en San Marcos, en la intersección de la calle principal y la calle 25 de abril, un vehículo impactó a otro motociclista, Cruz Verde seccional Santa Anita atendió al lesionado, quien presentaba múltiples fracturas, y lo trasladó a un centro asistencial.

Los accidentes de tránsito continúan cobrando vidas y dejando personas lesionadas, el registro global reporta a la fecha 17,024 accidentes, con 1,104 fallecidos y 12,097 lesionados, entre las víctimas mortales se contabilizan 23 ciclistas, 489 motociclistas y 389 peatones.