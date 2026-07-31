Varios lesionados en accidentes de tránsito

Dos personas resultaron lesionadas tras en un accidente de tránsito entre una rastra y un camión, el siniestro vial ocurrió en la carretera Panamericana en el sentido de Santa Ana a San Salvador, los heridos habían quedado atrapados en la cabina del vehículo, por lo que fueron liberadas por los socorristas y trasladadas a un centro hospitalario.

Mientras que en el kilómetro 22/2 de la carretera Troncal del Norte en el sector de Guazapa ocurrió otro siniestro vial que también estuvo involucrado el transporte pesado, ya que una rastra colisionó contra dos vehículos, dejando cinco personas lesionadas, quienes fueron estabilizadas y trasladadas por los socorristas de Cruz Verde salvadoreña a un centro asistencial.

Otro percance vial ocurrió en la carretera hacia Zacatecoluca, donde dos personas resultaron con lesiones leves y fueron atendidas en el lugar por los socorristas de Comandos de Salvamento.