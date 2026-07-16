Varios lesionados en accidentes de tránsito

Un motociclista resultó lesionado tras verse involucrado en un siniestro vial. En las cercanías de la terminal de occidente, la víctima fue atendida por cuerpos de socorro en el lugar, mientras que el incidente generó un fuerte congestionamiento vehicular en la zona.

En otro hecho, sobre la calle Flor de Fuego, en la colonia AltaVista, un peatón fue arrollado por un motociclista. Socorristas informaron que la víctima sufrió una herida abierta en la parte frontal del cráneo, múltiples laceraciones en el rostro y una lesión en el miembro superior derecho, tras ser estabilizado, fue trasladado al hospital nacional San Bartolo.

Mientras tanto, en el cantón San José Abajo, de Santiago Nonualco, un motociclista resultó gravemente lesionado luego de que la motocicleta en la que se conducía fuera impactada de frente por un vehículo tipo sedán. La víctima presentó una fractura en el miembro inferior derecho y, debido a la posible afectación en la columna fue inmovilizada y estabilizada antes de ser trasladada a un centro asistencial.

De acuerdo con el observatorio nacional de seguridad vial, en lo que va del año se registran 12,261 siniestros viales, que han dejado 8,452 personas lesionadas y 774 fallecidos, cifras que reflejan el impacto que continúan teniendo los accidentes de tránsito en el país.