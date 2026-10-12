Varios accidentes de tránsito dejan lesionados y vehículos volcados en diferentes puntos del país

Varios accidentes de tránsito movilizaron a los equipos de socorro durante la noche y la madrugada en diferentes puntos del país.

Uno de los percances ocurrió en la carretera de Oro, a la altura de Altavista, donde un vehículo chocó contra un árbol y volcó.

Guillermo Fuentes, de Comandos de Salvamento, informó que las víctimas que viajaban en la unidad recibieron atención prehospitalaria y presentaron lesiones menores, por lo que no fue necesario trasladarlas a un centro médico.

Otro incidente se registró en la colonia San Fernando, en San Vicente Sur, donde un vehículo fue arrastrado por una corriente tras las lluvias. Los equipos de emergencia lograron rescatar al conductor, quien sufrió lesiones leves y recibió atención en el lugar.