Varios accidentes de tránsito dejan lesionados en diferentes puntos del país

Una serie de accidentes de tránsito registrados durante la noche y madrugada dejó varias personas lesionadas en diferentes puntos del país. Ante las emergencias, las instituciones de socorro desplegaron equipos para brindar atención prehospitalaria y trasladar a los afectados que lo requerían.

Uno de los percances ocurrió en las inmediaciones de la playa Zunganera, en San Luis Talpa, departamento de La Paz, donde dos hombres resultaron lesionados. Personal de Comandos de Salvamento atendió a ambos en el lugar.

Uno de ellos fue estabilizado sin necesidad de traslado hospitalario, mientras que el segundo, de 46 años, presentó múltiples lesiones y sospecha de trauma cervical. Debido a su condición, fue trasladado al Hospital Nacional Santa Teresa.