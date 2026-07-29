Varias personas lesionadas en accidentes de tránsito

Un hombre resultó con diversas lesiones, en un accidente ocurrido en el kilómetro 28 de la carretera al Boquerón, en Quezaltepeque, La Libertad, socorristas de Cruz Verde lo estabilizaron en el lugar y posteriormente lo trasladaron a un centro asistencial.

En otro accidente, un camión repartidor cayó a un barranco y quedó volcado sobre la calle a Huizúcar, dos hombres sufrieron múltiples traumas. Kevin Cardoza, de 29 años, fue trasladado por Comandos de Salvamento de Zaragoza, mientras que Javier Díaz, quien había quedado atrapado entre los hierros del vehículo, fue rescatado por socorristas y llevado a un centro asistencial por personal del sistema de emergencias médicas.

Mientras tanto, en el kilómetro 22 de la carretera Panamericana, en el sentido hacia el occidente del país, un automóvil terminó dentro de una canaleta. Según las autoridades, el conductor habría irrespetado la señalización de una zona de trabajos y circulaba a excesiva velocidad. En este caso solo se reportaron daños materiales.