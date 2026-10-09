Valeria Amaya destaca en Miss Grand International 2026 con traje típico

La salvadoreña Valeria Amaya volvió a destacar en Miss Grand International 2026 al lucir un espectacular traje típico inspirado en la naturaleza y la cultura de El Salvador.

La joven de 19 años desfiló con una propuesta llena de detalles en tonos verdes y esmeralda.

El diseño rindió homenaje a la herencia náhuatl y al patrimonio salvadoreño.

El atuendo fue creado por el artista indio Melvyn Noronha e incorporó elementos como el torogoz, un jaguar y el monumento del Divino Salvador del Mundo. También incluyó un arco y un báculo con motivos ancestrales.

Durante el desfile, el atuendo fue presentado como la guardiana de la naturaleza.