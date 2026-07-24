Vacunación en adultos mayores

El documento, elaborado en Lima, Perú, plantea que esa estrategia puede preservar la autonomía, reducir hospitalizaciones y ayudar a los sistemas de salud a responder al cambio demográfico.

El consenso fijó cuatro pautas para promover una longevidad saludable en Latinoamérica: aumentar la conciencia sobre el impacto de la influenza, armonizar las recomendaciones de vacunación para personas mayores, fortalecer acuerdos entre sociedades científicas y tomadores de decisión e incorporar vacunas antigripales mejoradas para mayores de 60 años y personas más jóvenes con enfermedades crónicas.