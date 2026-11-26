En lo que va de 2026, Las Américas reporta 82 muertes y cerca de 58,213 casos confirmados de sarampión, según la Organización Mundial de la Salud. Estas cifras refuerzan la importancia de completar el esquema de vacunación para prevenir esta enfermedad viral altamente contagiosa, que puede provocar fiebre alta, diarrea, neumonía, ceguera y encefalitis.

Según estimaciones, la falta de vacunas o los esquemas incompletos provocaron 95,000 muertes en 2024, principalmente en menores de cinco años. En El Salvador, el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud reporta hasta la fecha 58 casos confirmados de sarampión.