La vacunación contra el sarampión ha sido eficaz para prevenir la enfermedad, pero exige alcanzar y mantener una cobertura de al menos el 95 % con las dos dosis en todas las comunidades.

Esa meta debe sostenerse con una vigilancia sólida y una respuesta eficaz a los brotes y sin esa cobertura, las consecuencias se miden en vidas: los esquemas incompletos provocaron 95.000 muertes en 2024, principalmente en menores de 5 años.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede provocar fiebre alta, diarrea, neumonía, ceguera y encefalitis.

En lo que va de 2026, las Américas reportan 82 muertes y cerca de 58.213 casos confirmados, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

El Salvador suma 58 casos confirmados hasta la fecha, según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud.