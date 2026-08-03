Vacaciones agostinas dejan 70 lesionados y 2 fallecidos en accidentes viales

Los socorristas reportan 93 emergencias atendidas y destacan reducción frente al año pasado.

Los accidentes de tránsito encabezan las emergencias durante las vacaciones agostinas, con un total de 93 atenciones reportadas por los equipos de socorro, que registran más de 70 personas lesionadas y dos fallecidas en siniestros viales, principalmente en la carretera Panamericana, la vía del litoral y el tramo hacia el Puerto de la Libertad.

Los cuerpos de primera respuesta han desplegado 310 efectivos en 60 puntos de atención a nivel nacional, incluyendo 16 puestos de carretera y 10 puestos de playa, para garantizar cobertura inmediata en los destinos turísticos más concurridos durante el periodo vacacional.

A pesar de las cifras, los socorristas destacan una disminución de emergencias frente al mismo periodo de 2025, y reiteran el llamado a respetar los límites de velocidad, evitar conducir bajo efectos del alcohol y mantener supervisión de niños y adultos mayores para prevenir tragedias.