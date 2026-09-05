UTEC desarrollo la Semana del Migrante

La incertidumbre por el futuro del TPS mantiene en incertidumbre a miles de salvadoreños que viven en Estados Unidos, este fue uno de los temas abordados durante la semana del migrante, organizada por la Universidad Tecnológica.

Esta situación también pone en evidencia la importancia de los migrantes para El Salvador, las remesas ayudan a miles de familias y contribuyen a la economía del país.

Otra de las realidades analizadas es la de los retornados, entre ellos adultos que regresan al país y deben enfrentar el reto de reincorporarse a la vida laboral y social.

Las mujeres también tienen un papel cada vez más visible en la movilidad humana, migran en busca de oportunidades, seguridad y mejores condiciones de vida.

La Semana del Migrante busca poner sobre la mesa el rostro actual de la migración, además del aporte que representan para el desarrollo del país.