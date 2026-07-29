Usureros, regulación y excesos

La urgencia de un crédito ante una emergencia, ha llevado a muchas personas a acudir a los prestamistas, también conocidos como usureros, quienes entregan ciertas cantidades de dinero sin pedir tantos requisitos, pero que para muchos ha significado perder su propiedad, su vehículo u otros bienes tras ponerlos como garantía de pago.

Los agiotistas han sido señalados muchas veces por cobrar altos intereses, pero la ley contra la usura establece límites dicen abogados.

La necesidad ha obligado a algunas personas a tener que prestar dinero a los usureros, pese a los altos intereses y los riesgos que puede implicar.

Ante un impago, algunos usureros recurren a las amenazas para exigir la cancelación del préstamo, algo que lo puede llevar ante la justicia.

Los abogados recomiendan asesorarse antes de firmar cualquier documento con estos prestamistas.

Agregan que es necesario acudir ante la Defensoría del Consumidor y la Superintendencia del Sistema Financiero ante cobros indebidos y si no se está cumpliendo lo establecido en la ley contra la usura.