Usulután: mantienen monitoreo por actividad sísmica en Mercedes Umaña y Berlín

Una serie de sismos de baja magnitud se registró en las últimas horas en el departamento de Usulután, principalmente en sectores de Mercedes Umaña y Berlín. Aunque algunos habitantes percibieron los movimientos, otros señalaron que fueron leves.

Ante esta actividad sísmica, Protección Civil, Comandos de Salvamento y la Policía Nacional Civil realizaron monitoreos preventivos, especialmente en carreteras, para verificar posibles desprendimientos de rocas. Las instituciones no reportaron afectaciones derivadas de los movimientos.

Durante las emergencias se realizaron evacuaciones preventivas en centros educativos, oficinas distritales y otros espacios, donde se suspendieron temporalmente las actividades. Posteriormente, las clases y labores fueron retomadas con normalidad.