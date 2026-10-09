Usuarios piden eliminar controles de acceso y salida en el transporte colectivo

Usuarios del transporte público de pasajeros señalan que cada vez más unidades han incorporado tornos de acceso en las puertas de salida, una situación que, aseguran, les dificulta para bajar de los buses y microbuses.

Salvadoreños cuentan que, al intentar bajar de las unidades, en ocasiones han sufrido percances, por eso, piden que estos dispositivos se coloquen únicamente en las puertas de entrada.

Pero, estos tornos van más allá de ser una molestia física, los empresarios del transporte explican que se trata de un sistema de control administrativo, que permite llevar un registro más exacto de los pasajeros y evitar descuadres en la caja única que manejan los motoristas.

Los empresarios también aseguran que este mecanismo contribuye a educar a los usuarios para que utilicen la puerta correspondiente al momento de abordar o bajar de las unidades.

Mientras los empresarios destacan el control que permite este sistema, los usuarios señalan las dificultades las enfrentan al descender a diario, sin embargo, queda a criterio de cada empresario instalar el dispositivo.