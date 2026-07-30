Usuarios de microbus denunciaron robo en San Marcos

Usuarios de la Ruta 21 del transporte colectivo denunciaron un supuesto robo a varios pasajeros en una unidad que cubre la ruta del centro histórico de San Salvador a Santiago Texacuangos, en San Salvador Sur.

Tras el hecho, las autoridades desplegaron soldados y policías en colonias aledañas para verificar documentos de los residentes, aunque hasta el cierre de la nota la policía no había desmentido las publicaciones.

Los pasajeros señalaron que los microbuses viajan saturados y pidieron aumentar la presencia policial para reducir estos casos.