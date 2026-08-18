Uso de luces LED y sirenas no autorizadas en vehículos es ilegal y conlleva multas de $150

En el país es ilegal el uso de barras LED y dispositivos luminosos no originales que afectan la visibilidad, así como utilizar una sirena sin autorización, con sanciones de hasta $150.

La ley también prohíbe modificaciones permanentes en vehículos, como el cambio de color sin el registro correspondiente en la tarjeta de circulación.

Las autoridades también restringen la instalación de franjas de colores, parlantes y aparatos de sonido que no formen parte de la unidad de transporte.

En el caso de buses y microbuses, se prohíbe retirar asientos para que quepan más pasajeros, ya que esto excede el espacio y afecta el rendimiento del vehículo.

Algunos conductores aseguraron desconocer el costo de la multa, pero están conscientes de la ilegalidad de estas modificaciones.