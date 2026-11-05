Uso de la melatonina para conciliar el sueño

La falta de melatonina, una sustancia que produce el cerebro para regular el ciclo del sueño, puede provocar dificultades para dormir e insomnio. La Organización Mundial de la Salud reconoce 88 tipos de trastornos del sueño, y el insomnio es el más frecuente. Actualmente existen medicamentos para nivelar la melatonina, pero deben utilizarse bajo supervisión médica.

Los especialistas también piden mayor precaución a las personas con problemas cardiovasculares o que padecen apnea del sueño.

Según la OMS, el 40 % de la población adulta sufre insomnio transitorio, para mejorar el descanso, los especialistas recomiendan dormir y despertar a la misma hora, evitar las siestas durante el día, cenar ligero y dejar el celular y otras pantallas al menos dos horas antes de acostarse.