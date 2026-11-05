Uso de la melatonina para conciliar el sueño

¿Da vueltas en la cama y no logra conciliar el sueño? La falta de melatonina podría estar relacionada con este problema.

La falta de melatonina, una sustancia que produce el cerebro para regular el ciclo del sueño, puede provocar dificultades para dormir e insomnio. La Organización Mundial de la Salud reconoce 88 tipos de trastornos del sueño, y el insomnio es el más frecuente. Actualmente existen medicamentos para nivelar la melatonina, pero deben utilizarse bajo supervisión médica.

Los especialistas también piden mayor precaución a las personas con problemas cardiovasculares o que padecen apnea del sueño.

Según la OMS, el 40 % de la población adulta sufre insomnio transitorio, para mejorar el descanso, los especialistas recomiendan dormir y despertar a la misma hora, evitar las siestas durante el día, cenar ligero y dejar el celular y otras pantallas al menos dos horas antes de acostarse.