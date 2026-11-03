Uso de Google para identificar contenidos de IA

Saber si una imagen o video está creado con inteligencia artificial ahora es más fácil con el lanzamiento del detector Synth ID de Google, herramienta que está disponible para todo el mundo en su versión en ingles; e integrada en los motores de búsqueda, la aplicación Gemini y el navegador Chrome.

Originalmente esta tecnología fue anunciada en 2023 para identificar contenido multimedia que fuera generado con la IA de Google. Para ello coloca marcas de agua imperceptibles sobre las imágenes, videos o audios creados; que al ser escaneados por el programa logra detectar si se trata de un archivo real o no.

Este sistema también permite saber si un material fue creado con inteligencia artificial de los socios de Google, como Open AI, Nvidia, Kakao y próximamente Apple. Utilizar esta plataforma es sencillo, basta con ingresar a synthid.com, cargar el documento y automáticamente detecta si fue hecho o no con inteligencia artificial.

El año pasado la compañía liberó una versión preliminar del detector para ayudar a que los profesionales de los medios de comunicación verificaran el contenido generado, para evitar informar con materiales diseñados digitalmente.

La empresa de tecnología afirma que desde 2023 a la fecha, Google Synth ID ha logrado identificar más de 180,000 millones de imágenes y videos, además de 240,000 contenidos de audio. Incluso afirman que reciben regularmente más de un millón de solicitudes de verificación de archivos diariamente.